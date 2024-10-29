茨城県警は29日、警察官などをかたる手口で、守谷市の無職男性（66）が現金1億2514万円を、境町の自営業女性（67）が2853万円を、それぞれだまし取られる詐欺事件が起きたと発表した。■総務省職員や警察官をかたるうその電話で被害県警ニセ電話詐欺対策室によると、守谷市の男性は今年7月、電話会社や警察官をかたる男らから「あなたが詐欺事件の容疑者となっている」「口座のお金も犯罪に関わっている可能性がある」と連絡を