是枝裕和監督（62）が29日、都内で開催中の東京国際映画祭で、インドのパヤル・カパディア監督（38）と対談した。是枝監督が自ら20年に立ち上げ、今年で4回目を迎える、東京国際映画祭国際交流基金アジアセンターとの連動企画「交流ラウンジ」第1回に、自身がコンペティション部門の審査員を務めた今年5月のカンヌ映画祭（フランス）で「Allweimagineaslight」がグランプリを受賞し、23年の山形ドキュメンタリー映画祭で「