かなりレアな光景！近江鉄道の100形が複々線を走る映像が公開近江鉄道は2024年10月28日、100形電車を京都鉄道博物館で展示するための甲種輸送の様子を公式Xで公開しました。100形は同館で、11月25日（月）まで特別展示される予定です。近江鉄道100形電車（画像：写真AC）。甲種輸送とは、鉄道車両をJR貨物などの機関車が牽引する形で、貨物列車扱いで輸送することです。京都鉄道博物館はJR西日本の営業路線とつながった引込線