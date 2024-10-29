本拠地ブルズ戦米プロバスケットボール（NBA）・グリズリーズの河村勇輝は28日（日本時間29日）、本拠地ブルズ戦にベンチ入りしたが出場はなかった。チームは123-126で敗戦。ベンチでチームメートを盛り上げる姿が中継に映され、脚光を浴びている。104―95とリードする第4クォーター残り10分。速攻を仕掛けたグリズリーズは、マーカス・スマートが左エルボーからリング付近へ緩い弧を描いたパスを送った。待っていたジェイレン