楽天の日当直喜投手（19）が29日、仙台市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、20万円増の570万円でサインした。（金額は推定）初体験の交渉を終えると、日向の視線は来季に向いていた。「期待値も込めての金額だったので。やはり来年が勝負、来年からが勝負だと思うので頑張っていきたい」今季最終戦の9日・西武戦（楽天モバイル）で1軍初登板。延長12回の1イニングを無失点に抑え、引き分けに持ち込んだ。ただ2軍戦で中