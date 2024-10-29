川口オートのSG「56回日本選手権」は30日、6日間の日程で開幕する。29日は前検が行われた。20年11月の第52回大会（川口）以来、4年ぶりのSG優勝を目指すのが森且行。「エンジンは悪くないけど、超抜というわけではない」と控えめながら「今回は整備日に定期でリングとオイルを交換した」と意欲的な姿勢は変わらない。「天候次第だけど、初日からしっかり走りたい」と引き締まった表情を見せた。初日は6Rに7枠で登場する。