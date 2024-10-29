Ron Bousso[ロンドン ２９日 ロイター] - 英エネルギー大手ＢＰが２９日発表した第３・四半期決算は利益が３０％減の２３億ドルと、過去４年近くで最低となった。精製マージンの低下と石油トレーディング事業の低迷が響いた。世界経済の鈍化や中国などの石油需要低迷が背景。純利益（実質再調達原価利益）は２２億７０００万ドル。同社がまとめた市場予想の２０億５０００万ドルを上回った。前四半期の実績は２８億ドル、前年