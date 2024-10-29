東北電力女川原発（奥）の再稼働に抗議する人たち＝29日午後、宮城県女川町「本当に安全なのか」。東日本大震災の被災地に立地する原発として初めて東北電力女川原発2号機（宮城県）が再稼働した29日、被災各地の住民から疑問や不安の声が上がった。原発周辺では再稼働への抗議活動も行われた。宮城県石巻市の今野浩行さんは女川原発から30キロ圏内に住む。東京電力福島第1原発事故を振り返り「福島の事故で安全神話は崩れたは