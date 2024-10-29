欧州株堅調、前日の米株高や米企業決算に期待も 東京時間19:14現在 英ＦＴＳＥ100 8315.35（+29.73+0.36%） 独ＤＡＸ19612.63（+81.01+0.42%） 仏ＣＡＣ40 7611.85（+54.91+0.73%） スイスＳＭＩ 12212.04（-25.93-0.21%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:14現在 ダウ平均先物DEC 24月限42586.00（-20.00-0.05%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限5861.2