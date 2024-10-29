歌舞伎俳優の中村獅童が２９日、都内で日本語吹き替え声優を務めた映画「ヴェノム：ザ・ラストダンス」（１１月１日公開）ジャパンプレミアイベントに出席した。獅童は、３作連続で主人公エディに寄生するヴェノムの声を担当している。ド派手な“ヴェノムスーツ”を着用して登壇し「これは３人がかりじゃないと着られないんですよ」と苦笑。ゆうちゃみは「まじでヴェノム！」と再現度の高さに目を丸くした。獅童は１８年、２