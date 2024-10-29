強靭で真っ黒な肉体と鋭い牙、長く伸びる真っ赤な舌で人を喰らう＜最も残虐な悪＞であり、マーベルコミックではスパイダーマン最大の宿敵となるダークヒーロー「ヴェノム」最終章となるシリーズ第3弾が2024年11月1日より全国公開！2024年10月29日、映画『ヴェノム：ザ・ラストダンス』豪華吹替声優＆スペシャルゲスト登壇ジャパンプレミアが行われました。 映画『ヴェノム：ザ・ラストダンス』豪華吹替声優＆スペシャルゲスト