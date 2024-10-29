外国産のシジミを「青森県産」と偽り販売したとして、不正競争防止法違反の罪に問われている男の初公判がきょう（29日）開かれました。男は、「外国産シジミという認識はなかった」などと起訴内容を一部否認しました。不正競争防止法違反の罪に問われているのは、下関市の有限会社「満珠水産」と取締役（46歳）です。起訴内容などによりますと、取締役は2019年12月、ネットに外国産シジミを詰め、「青森県産シジミ」と記載されたラ