お笑いコンビ・霜降り明星のせいやが29日、都内で行われた映画『ヴェノム：ザ・ラストダンス』（11月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登場した。【全身カット】再現度高！ヴェノムになりきった中村獅童イベントには、日本語吹き替えを担当した歌舞伎俳優の中村獅童、声優の諏訪部順一が登壇。大のアメコミ好きを公言しているせいやは、同会見にゆうちゃみとともにSPゲストとして参加した。ヴェノムについて、せいやは「2