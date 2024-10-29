―臓器再生や難病治療で新たな可能性、大手医薬品メーカーとその周辺に思惑― 「医療の未来」という大きな扉を開く魔法の鍵の一つとなり得るのが「iPS細胞」である。体のあらゆる細胞に変わる、いわば「変幻自在」の能力を持っていることから、臓器再生や難病治療へのアプローチで革新をもたらすのはもちろんのこと、薬の効果検証などにも役立つ。そんな人類の期待を背負うiPS細胞への関心が株式