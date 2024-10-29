ＷＢＯアジア・パシフィックミドル級王者・国本陸（２７）＝六島＝が１２月１５日に大阪・住吉スポーツセンターで同級１２位の竹迫司登（３３）＝ワールドスポーツ＝の挑戦を受ける防衛戦が行われることが２９日、大阪市内で発表された。２人の対戦は、もともとボクシングのミドル級賞金トーナメント「プライズファイター」の勝ち上がりで組まれていたが、運営側が継続困難となり、今回改めてマッチメークされた。国本は「トー