【ソウル聯合ニュース】女子ゴルフの２８日付世界ランキングで、韓国のユ・ヘランは前週から３ランク上昇の６位に入った。６位だった高真栄（コ・ジンヨン）が９位に下がり、韓国勢ではユ・ヘランがトップとなった。１位ネリー・コルダ、２位リリア・ブ（ともに米国）に変動はなく、中国の殷若寧が一つ上げて３位に浮上した。ユン・イナが５ランクアップした２８位で、韓国女子プロゴルフ（ＫＬＰＧＡ）ツアー選手の中で最上