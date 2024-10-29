メルセデス・ベンツ日本はGクラスのBEV、G 580 with EQ Technologyを発表、発売した。価格は2635万円（専用装備をあしらったEdition1）。BEVだからこそ出来る様々なエンジニアリングが搭載されているが、それ以外にもトピックがあるのでそれを交えながら解説したい。【画像】発表会で見たG 580 with EQ Technologyのインテリアとオフロード性能（写真23点）数字が足りなくなったので実は昨年に商品改良され、既に日本に導入されて