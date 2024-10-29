人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年10月30日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）不調日ながら親友が応援してくれそう。何をするにも一緒に行動を。 11位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）他人の批判は控えよう。想像以上の波紋を呼ぶ暗示が……。 10位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）先輩の気