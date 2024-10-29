「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２４、ソフトバンク−ＤｅＮＡ」（２９日、みずほペイペイドーム）第１戦で左足甲に自打球を当て、２戦目はベンチ外となっていたＤｅＮＡのオースティンが「４番・ＤＨ」でスタメン復帰し、１点を先制した初回２死から左翼線に二塁打を放った。スチュワートから左翼線に鋭いライナーを運ぶと、オースティンは迷うことなく一塁を蹴った。だが、二塁に向かう途中から足を引きずるような姿を見せ、二