中国国務院（政府）は28日、出産を奨励するための支援策を発表した。人口減への危機感から、出産保険の充実、産休・育休制度の改善、子どもが多い家庭への住宅購入支援など幅広い内容を盛り込んだ。具体化するのはこれからだが、結婚や子育てに後ろ向きな若者らの姿勢を変えるのは容易ではなさそうだ。【写真】独身の男女を紹介する文言が書かれた紙がずらりと並ぶ北京の中山公園中国の2023年末の人口は14億967万人で、前年末