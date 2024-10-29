とんねるずの木梨憲武（62）が29日、東京・豊洲の商業施設「アーバンドックららぽーと豊洲」であす30日発売の3枚目アルバム「木梨ソウル」の発売記念イベントを行った。雨が降りしきる中、約500人のファンの前で収録曲「NoLimitfeat.AK―69」「空を見上げたfeat.HAN−KUN（REDSPIDERRemix）」など計4曲を披露した。イベントには親交が深い演歌歌手の新浜レオン（28）とアルバムに参加したヒップホップグルー