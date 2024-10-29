10月3日より、毎週木曜深夜0時26分からMBS／TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて全国同時放送中のTVアニメ『ダンダダン』。第5話「タマはどこじゃんよ」のあらすじと場面写真が公開された。本作は、累計発行部数320万部、閲覧数4億4000万を超える、集英社のマンガ誌アプリ『少年ジャンプ＋』にて連載中（毎週火曜日更新）、龍幸伸先生の人気漫画。霊媒師の家系に生まれた女子高生・モモ＜綾瀬桃＞と、同級生でオカルトマ