【MLB】ヤンキース 2−4 ドジャース（10月28日・日本時間29日／ニューヨーク）【映像】サポーター姿の大谷も“右手”で歓喜ドジャースの大谷翔平投手が「1番・DH」でスタメン出場したワールドシリーズ第3戦で3回、ベッツがタイムリーを放った。詰まらせながらも執念で放った一打でホームに還ったエドマンに大谷が“よし！よし！”とハイタッチする場面もあった。フリーマンの先制2ランで2点をリードしたドジャースは3回、無死