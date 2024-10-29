食品ロス削減などの取り組みを小学生に学んでもらおうと、出前授業が行われました。 29日、福岡県行橋市の小学校で出前授業を行ったのは、商業施設「ゆめタウン」などを運営する「イズミ」と、プラスチック食品トレイを製造・販売する「エフピコ」です。出前授業は、スーパーマーケットでの食品ロス削減やリサイクルなどの取り組みを、子どもたちに学んでもらおうと企画されました。 子どもたちは、食品ロス