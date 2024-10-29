Mリーグ「KADOKAWAサクラナイツ」に所属するプロ雀士、モデル、タレントの岡田紗佳が、29日にインスタグラムを更新。かわいい私服に反響が集まった。【別カット】岡田紗佳のガーリーなコーデがかわいすぎ岡田は「さ、さむい＃おかぴ服」とつづり、キャップやトップス、ボトムスまで黒で統一した冬らしいコーデを披露。襟元や袖の白フリルがアクセントになっていてかわいらしい。コメント欄にはファンから「こんなgirlyな格