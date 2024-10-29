声優の大空直美が28日、都内で開催された『アサティール2未来の昔ばなし』東京プレミア試写会に出席。サウジアラビアの民族衣装“アバヤ”を着用して登場し、本作の魅力をアピールした。【写真】サウジアラビアの民族衣装“アバヤ”を着て登場した大空直美（全身カット）本作は、「東映アニメーション」とサウジアラビアのアニメーション制作会社「マンガプロダクションズ」による共同制作アニメ。今から少し未来のサウジアラ