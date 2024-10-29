徳島県は来月から県立図書館の大規模改修工事を行うと発表しました。工事に伴って12月から休館や部分開館を行い、再オープンは来年6月下旬を予定しています。徳島市の文化の森にある県立図書館は鉄筋コンクリート3階建て、床面積は延べ8989平方メートルです。1990年の開館から34年が経ち、外壁タイルに浮きや破損、亀裂が複数見つかっているほか、2階の閲覧室は少なくとも5か所で雨漏りが起きています。今回予定