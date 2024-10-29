路上で小嶋陽菜さんに抱き付き、押し倒したとして男を逮捕。小嶋さん側は「過激なファンがいる」と警視庁に相談していました。多くの人が行き交うと東京・渋谷スクランブル交差点近くの路上で28日午後9時ごろ、110番通報がありました。110番通報（28日午後9時ごろ）「小嶋さんが後ろから抱き付かれて倒された」出演していたイベントが終了し、会場を出た小嶋さん。すると突然、男が後ろから小嶋さんに抱き付き、押し倒しまし