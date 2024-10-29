呉市に今年度末に新編される自衛隊の海上輸送部隊用の小型輸送艦が尾道市で進水しました。 ２９日朝、尾道市の造船所で進水式が行われたのは、自衛隊の仮称「海上輸送群」で使用される小型の輸送艦です。 航海の安全などを願い太陽にちなんだ「にほんばれ」と名付けられた輸送艦は全長約８０ｍで車両十数台を積めるなど数百ｔの輸送性能があり砂浜にも離着岸が可能となっています。 今年度末に新編される仮称・海上輸送群では主