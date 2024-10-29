JR越後線の新潟―白山駅間に来年春に開業予定の上所（かみところ）駅（新潟市中央区下所島）の工事現場見学会が、住民向けに27日に行われた。すでに上下線の各ホームの土台の工事が完了し、駅の姿が見え始めていて、住民たちは担当者の説明に熱心に耳を傾けた。来年春の開業に向けて整備が進むJR越後線上所駅=2024年10月27日、新潟市中央区下所島、茂木克信撮影JR東日本によると、同駅は駅員が配置されない無人駅となる。ホー