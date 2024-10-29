新潟市は10月29日、6つのバス事業者と連携して11月に『バス無料デー』を開催すると発表しました。利用が低迷し、路線の維持も危ぶまれる現状を克服しようと企画されたこのイベントでは、新潟市内で乗り降りできるほぼ全てのバスを無料で利用できます。整理券を受け取る必要などもなく、バスを利用したことのない人でも安心です。【新潟市都市政策部鈴木浩信 部長】「この機会に家族でお出かけなどを、普段の交通手段とは違