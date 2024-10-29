睡眠不調には、眠れない「不眠症」と睡眠が足りていない「睡眠不足」がある。上級睡眠健康指導士の角谷リョウさんは「日本人ならではの体質や生活環境が睡眠不調につながることがある。たとえば、日本は諸外国に比べて照明が明るく、『睡眠ホルモン』の分泌を妨げている」という――。※本稿は、角谷リョウ『超熟睡トレーニング』（Gakken）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／NelleG※写真はイメージです - 写真＝iSt