東北電力は29日、2011年の東日本大震災で被災した女川原発（宮城県女川町、石巻市）2号機（出力82・5万キロワット）を再稼働させた。震災の被災地の原発、東京電力福島第一原発事故を起こした同じ沸騰水型炉（BWR）として、いずれも初の再稼働となる。東北電力女川原発の地図東北電は29日午後7時、核分裂を抑える制御棒を引き抜き、2号機を起動させた。核分裂反応が安定して継続する「臨界」を確認し、11月7日にも発電を始め、