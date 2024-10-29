岐阜県瑞浪市大湫町でリニア中央新幹線の工事が原因とみられる地盤沈下が確認された問題で、JR東海は29日、今月21日時点で最大4.9センチの沈下が確認されたことを明らかにした。記者会見をするJR東海の丹羽俊介社長=2024年10月29日、名古屋市中区、辻健治撮影県環境影響評価審査会の地盤委員会で同社が報告した。地表面の高さを測定した30カ所のうち、測定誤差の範囲を超える0.6センチ以上の沈下が確認された地点は17カ所で、9