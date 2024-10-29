女優・高石あかりが、2025年度後期の連続テレビ小説『ばけばけ』のヒロインに決定した。※高の正式表記ははしご高【写真】朝ドラ『ばけばけ』ヒロインに決定した高石あかり【3点】第113作目の朝ドラとなる今作は、松江の没落士族の娘・小泉セツがモデル。外国人の夫、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)と共に「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡