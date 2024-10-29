天皇皇后両陛下がご臨席する「全国豊かな海づくり大会」が行われる、11月9日と10日は大分県内で大規模な交通規制が行われます。 【写真を見る】天皇皇后両陛下ご臨席「全国豊かな海づくり大会」開催県内では大規模な交通規制大分 高速道路では4路線で規制が行われ、規制中はサービスエリアや区間内のインターチェンジからの出入りも一時的に制限されます。 交通状況などによって規制時間は前後する場合があり