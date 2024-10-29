秋篠宮家の次女・佳子さまは石川県を訪問し、地震や豪雨により工房が被災した輪島塗の職人と懇談されました。佳子さまは午後3時半ごろ、金沢市の美術館に到着し、重要無形文化財の保持者の漆芸家・前史雄さん（84）や小森邦衞さん（79）らと懇談されました。赤色の髪飾りとイヤリングをつけた佳子さまは、元日の能登半島地震による被災状況や現在の制作活動などについて説明を受け、輪島市の住宅と工房が被災した前さんを気遣われ