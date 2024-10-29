《最近のフジモンは紳助カットだよー》10月28日、FUJIWARA・藤本敏史が、有吉弘行のInstagramに登場した。藤本の近影に、コメント欄では衝撃の声が続出している。「藤本さんは、2023年10月に当て逃げ事故をおこし、2024年3月まで芸能活動を自粛していました。復帰後、トークバラエティ番組『にけつッ!!』（日本テレビ系）にゲスト出演した際、ケンドーコバヤシさんに『なんでちょっと太って帰ってきたんですか』とツッコまれ、『