福岡県警小郡署は29日、個人宅固定電話に同日午後1時ごろ、国際電話番号から総務省を名乗る音声ガイダンスで「2時間以内に電話が使えなくなる」との内容の不審電話事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。