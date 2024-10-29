【モデルプレス＝2024/10/29】3人組クリエイター・ばんばんざいのぎしとモデルの桜井美悠（みゆみゆ）が29日、結婚を発表。同日Instagramではウエディングフォトを公開した。【写真】ばんばんざい・ぎしが結婚発表◆結婚発表のぎし＆桜井美悠、ウエディングフォト公開2人は、ばんばんざいのYouTubeにて結婚を発表。インフルエンサーの集まりをきっかけに交際に発展したといい、9月24日に入籍し、現在は2人で暮らしているという。今