来月開かれる広島国際映画祭で上映される全２５作品が発表されました。 広島国際映画祭は来月２２日から３日間開催され、ＮＴＴクレドホールなどで２５作品が上映されます。 広島フィルム・コミッション西粼智子さん 「たくさんのゲストが広島にお越しになるので映画ファンはもちろん映画に普段なじみのない方もたくさん来てほしいです」 初日は来年１月から全国公開のアイスランド映画「ＴＯＵＣＨ／タッチ」が国