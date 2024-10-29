2020年4⽉のデビュー以降、「クィホーティ」をはじめとする楽曲のVOCALOID版とセルフカバーともに⼈気を博す中、2024年4⽉には4⼈組バンドであることを発表したエイハブが、『ニコニコ超会議2024』(4月22日〜4月28日)会場限定で発売した3曲⼊りシングルCD「ケンカしようぜ」を10月30日に配信リリースすることが発表となった。◆エイハブ 動画 / 画像CDには⼈気曲「怪奇⼩説」の再録&#12