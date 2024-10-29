女性活躍推進が叫ばれるなか、女性社長が人数、割合ともに過去最高の勢いで増えている。東京商工リサーチが2024年10月22日に発表した「第13回『全国女性社長』調査」によると、2024年の女性社長は全国で約65万人、14年間で３倍に増えた。女性経営者が増えることは働く女性に元気を与えてくれるが、今後も増え続けるだろうか。そこに課題はないのか。調査担当者に聞いた。全国最多の沖縄県では、社長の5人に1人が女性調査は、東京商