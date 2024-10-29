Mリーグ機構は、プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」、10月28日の第1試合に出場する4選手を発表した。この日は、Mリーグの中でも個性が際立つ4選手が集結。入場時の見た目から注目されるところだが、麻雀でも強烈な攻撃力を誇る選手ばかり、火花散る熱戦が期待されそうだ。【映像】個性豊かな4選手が集結（生中継）EX風林火山・松ヶ瀬隆弥（RMU）といえば料理人という裏の顔は持ちつつ、麻雀は見た目通りに豪快そのもの