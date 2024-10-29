体育会学生が競技引退後の人生に本気で向き合うキャリアフェス「Vision Summit 2024」が大阪府のグランフロント大阪で2024年12月23日(月)に開催される。昨年に続き2回目の開催となる「Vision Summit 2024」。本イベントの内容や魅力について担当者に聞いてみた。【写真】トークセッションに参加する豪華なメンバー――「Vision Summit 2024」に関して、意図や狙い、ターゲットについて教えてください。Vision Summit 2023「Vision