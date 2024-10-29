【ジャンプ＋：「ONE PIECE」528話】 10月29日 無料公開 集英社は、コミック配信サービス「少年ジャンプ＋」にてマンガ「ONE PIECE（ワンピース）」第528話を10月29日に公開した。 第528話「海峡のジンベエ」では引き続きインペルダウン内でのストーリーが展開されており、タイトルにもなっているジンベエに加え、監獄署長のマゼランも登場する。