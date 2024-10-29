俳優、タレントの石田純一が、『ABEMAエンタメ』（ABEMA NEWSチャンネル）の独占密着するインタビューに答えた。【写真】焼肉店で接客にいそしむ石田純一現在、石田は千葉・船橋市で焼肉店「炭火焼肉ジュンチャン」を経営し、東京の自宅から電車で通う日々を過ごしている。石田は「夜10時半のラストまでお店にいます。そして、11時25分発の最終電車に乗って、自宅に着くと深夜1時。だから、自宅まで1時間半かかります」と語り