３月の強化試合に続き、侍ジャパン日本代表に選出された広島・坂倉将吾捕手（２６）が２９日、国際大会「プレミア１２」（１１月９日開幕）に向けた宮崎合宿初日から精力的にブルペンで代表投手の球を受けた。ブルペンでは、さっそく楽天・鈴木翔の投球を受け「しっかり準備していきたい。もちろん選んでもらったので、まずは捕手として頑張りたい」と終了後にはコミュニケーションもとるなど相互理解に努めた。１３人いる代