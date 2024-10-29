記念撮影に応じる東京国税局の星屋和彦局長（左から3人目）と、受賞した蔵元の代表者ら＝29日午後、東京国税局東京国税局が29日、管内の東京、千葉、神奈川、山梨の1都3県の清酒や焼酎の品質を評価する酒類鑑評会の表彰式を開いた。124点の出品があり、延べ44蔵元を優等賞に選んだ。同局によると、清酒は温暖化の影響で米が硬いなど製造管理が難しかったが、現場の技術で良質の清酒が多く出品された。清酒の全4部門で受賞した