鹿児島市で29日、県内の戦没者をしのぶ追悼式が行われました。終戦から今年で79年。当時を知る人も少なくなる中、遺族たちが平和への祈りを捧げました。県戦没者追悼式には遺族など約600人が参列しました。戊辰戦争から太平洋戦争までの間に犠牲となった約8万5400人に黙とうが捧げられました。（遺族代表・築地カオリさん（83））「戦争はやめてください。これは誰もの願いだと思う。子々孫々に自分の体験を語り継ぎ世界の恒久